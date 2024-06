Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 28

GAZZOLA

Hawaiana 3.0 – Campo sportivo di Momeliano, dalle 20.30 potrete godere di una serata all’insegna della buona musica con gli Apollogiais e ottimo cibo. Prenotazione obbligatoria.

RIVERGARO

Festa dello Striccio – Lungo Trebbia, dalle 18.30 da questa sera fino a domenica 30 giugno tornano protagonisti i deliziosi pesciolini fritti da sgranocchiare, assieme alle altre specialità della Proloco Tramballando. Dalle 21 musica e danza sotto le stelle, con le migliori orchestre.

PODENZANO

Festa del Grano – Corte Faggiola da questa sera fino a domenica 30 giungo, a partire dalle 18, si potrà assistere ad esposizioni di mezzi agricoli d’epoca, ascoltare buona musica e godere della cucina tipica piacentina.

CARPANETO

Marcia delle Prugne manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con due percorsi di km 6 e 11. Partenza libera dalle 18 alle 19 dal campo sportivo nella frazione di Chero.

Carpaneto Music Festival – Palazzo Scotti da Vigoleno, ore 21 piano recital con il pianista e docente Carlo Balzaretti in un viaggio dentro “I bis dei grandi pianisti”. Ingresso libero.

PIACENZA

Manifestazioni antoniniane – Basilica Sant’Antonino, ore 21 spettacolo teatrale “Caravaggio, un genio ribelle”, a cura di Paolo D’Anna.

PFM canta De André Anniversary – Palazzo Farnese, ore 21.15 sul palco una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.45 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film “Cattiverie a domicilio” (Gran Bretagna 2023, 1h 40’) diretto da Thea Sharrock con Olivia Colman e Jessie Buckley.

Venerdì Piacentini – centro storico in programma numerosi eventi distribuiti lungo le vie e nelle piazze principali, tra cui: concerti, mostre ed esposizioni, incontri ed esibizioni di scherma, motor expo, salite alla Cupola affrescata dal Guercino, spettacoli, negozi aperti, attrazioni e giochi per i più piccoli.

ALSENO

Nuove Esplosioni Val d’Arda Festival – Chiaravalle della Colomba, ore 21 Lucilla Giagnoni mette in scena lo spettacolo “Vergine Madre”, accompagnandoci nel più famoso viaggio della letteratura, quello della Divina Commedia, attraverso le parole di una figura femminile ripetute come preghiere: sei canti del testo dantesco più celebre, sei tappe di un pellegrinaggio nel mezzo del cammin di nostra vita.

CORTE BRUGNATELLA

Vero pesto Ligure – Piazza Veneziani, Marsaglia, dalle 21 saranno aperti gli stand gastronomici con spiedini, salamelle, formaggio alla piastra e ovviamente la specialità della serata: la pasta al pesto ligure. Dalle 21 si balla in compagnia dell’orchestra William Band.

VERNASCA

Festa del Vino – Bacedasco Basso, dalle 19 per tutto il fine settimana tanta buona musica, piatti tipici e naturalmente ottimi vini.

SAN NICOLò

Festa in Piazza – Via Curiel da questa sera fino a lunedì 1° luglio, presso l’Area Feste, quattro serate in compagnia con stand gastronomici e buona musica.