Violetta Bellocchio – Palazzo Rota Pisaroni, ore 18 l’autrice presenterà il suo nuovo romanzo, “Electra”, che racconta la trasformazione del dolore causato dalla violenza in una lotta per ritrovare il proprio io, affrontando i temi del trauma e della dissociazione. L’evento rientra nel programma del festival Pulcheria. Ingresso gratuito.

La Vestale – Teatro Municipale sarà la tragedia lirica in tre atti di Gaspare Spontini a chiudere la stagione d’opera 2023/2024 del Teatro Municipale, oggi alle 20 e domenica 24 novembre alle 15.30. L’opera, assente dal teatro dal 1980, torna in scena in una nuova produzione per celebrare i 250 anni della nascita del compositore marchigiano.

Domani, Sabato 23

BOBBIO

XXI edizione del Circuito delle Valli Piacentine – Piazza S. Francesco oggi e domani, nel suggestivo scenario autunnale di Bobbio, si svolgerà la gara di regolarità classica per auto storiche ACI Sport. L’evento, organizzato dall’Associazione “Bobbio Autosport A.s.d.”, percorrerà le colline di Bobbio e dei suoi dintorni, offrendo un’esperienza unica nel cuore del territorio piacentino.

FIORENZUOLA

Musical… mente – Teatro Verdi, ore 21 la Compagnia Il Gioco delle Parti presenta un emozionante viaggio alla scoperta dei musical più famosi. In scena Pier Marra, Manuela Battecca, Mariella De Vittorio, Sara Migatti e Michele Rocca. La serata sarà presentata da Cristina Ziliani.

PIACENZA

Piacenza, la città che cambia. Luoghi e volti della realtà urbana – Spazio Mostre Fondazione di Piacenza e Vigevano inaugurazione della mostra dedicata al fotografo piacentino Prospero Cravedi, che racconta attraverso le sue fotografie decenni di trasformazioni urbane e sociali della città. Un viaggio visivo unico nei cambiamenti che hanno segnato Piacenza. La mostra sarà visitabile al sabato e alla domenica fino al 30 marzo 2025. Ingresso gratuito.

Natale a Piacenza – Città in Festa inaugurazione ufficiale con l accensione del grande albero di Natale, alle ore 18, e una serie di spettacoli pensati per grandi e piccini, che animeranno il centro storico per tutto il pomeriggio.

La Famiglia Addams, il musical – Teatro Politeama, ore 20.30 un viaggio nell umorismo nero e nell eccentricità con il musical che ha conquistato Broadway. In occasione del 50° anniversario della celebre serie TV, questo spettacolo celebra la famiglia più stravagante e gotica della cultura pop.

Gli antichi sapori di Piacenza – IAT-R Piacenza, dalle 16 alle 17.45 visita guidata per adulti che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle tradizioni gastronomiche piacentine, con soste nei luoghi simbolo della città. Attraverso un racconto che intreccia storia e cultura, si esplorerà l’origine di prodotti tipici come tortelli con la coda, salumi, anolini e formaggi. Un percorso che unisce il piacere del palato alla conoscenza delle radici culinarie di Piacenza.

CASTELLARQUATO

Un Mondo di Presepi – Palazzo del Podestà nei suggestivi spazi del Mezzanino sarà possibile ammirare fino al 12 gennaio 2025, una rara rassegna di oltre cento natività provenienti da tutto il mondo, preziose testimonianze di usi e tradizioni diverse che raccontano lo spirito del Natale da ogni angolo del pianeta. La mostra sarà aperta tutti i giorni festivi e prefestivi con i seguenti orari: 10.30 – 12.30 e 14.30 – 18.

SAN PIETRO IN CERRO

La Magia del Natale – Proposte Creative – Castello di San Pietro in Cerro oggi dalle 10 alle 19 e domani dalle 10 alle 18, il Castello di San Pietro in Cerro si trasformerà in un incantevole cornice natalizia con mercatini di eccellenze enogastronomiche, artigianato e addobbi natalizi. Tra vin brûlé, musica dal vivo e installazioni luminose, i visitatori potranno anche degustare vini e piatti locali nelle antiche cucine. Da non perdere la mostra Cina Millenaria – I Guerrieri di Xian e la collezione d arte contemporanea MiM.

GRAZZANO VISCONTI

Il Natale di Grazzano Visconti oggi e domani per le vie del piccolo borgo medievale, dalle 10 alle 19, potrete passeggiare tra le innumerevoli bancarelle di maestri artigiani, immersi in luci, profumi e addobbi. Tanti gli eventi in programma: villaggio e casa di Babbo Natale, ufficio postale, Polo Nord, circo degli Elfi, spettacoli di magia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, scivolo gigante e un’area ristoro con food truck e posti a sedere. L’ ingresso al borgo è gratuito, senza necessità di prenotazione.