“Appuntamenti a Piacenza e provincia”: l’agenda virtuale aperta agli utenti

Dopo l’emergenza Coronavirus torna la sezione “Appuntamenti” di Liberta.it, una vetrina digitale che raccoglie gli eventi di Piacenza e provincia: sagre, rassegne culturali, concerti e non solo. Gli utenti possono visualizzare un elenco aggiornato di manifestazioni pubbliche in ordine cronologico. La barra di ricerca permette di selezionare la tipologia di iniziativa (cinema, conferenze o spettacoli, tanto per fare un esempio), il luogo e la data.

Non solo. Gli internauti piacentini possono fare la propria parte in maniera attiva: cliccando sul bottone “Aggiungi il tuo evento”, chiunque può inviare a Libertà, Telelibertà e Libertà.it il calendario degli appuntamenti che vengono organizzati in città e provincia.

EDICOLE APERTE – Da non dimenticare, inoltre, un’altra sezione pensata per tutti gli utenti di Liberta.it: “Le edicole aperte oggi”, che in tempo di vacanze estive (pur con i limiti anti-Covid) consente di trovare le edicole che vendono il quotidiano Libertà nelle località di villeggiatura: dalla riviera ligure alla Versilia, dal Trentino alla Romagna, fino alle montagne bresciane.