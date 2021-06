Tornano gli eventi in presenza: riparte l’agenda virtuale di Liberta.it

Niente più appuntamenti online, sul ritornello dei cosiddetti “webinar”. Gli eventi tornano in presenza, finalmente. E così riparte anche l’agenda virtuale di Liberta.it, per guidare i lettori tra le iniziative pubbliche promosse sul territorio: sagre, concerti, proiezioni, rassegne culturali, e non solo.

In questa sezione, gli utenti possono consultare i vari eventi in base a data, ora e luogo di svolgimento. E chiunque può fare la propria parte in maniera attiva: cliccando sul bottone “Aggiungi il tuo evento”, gli organizzatori possono inviare a Liberta.it tutti i dettagli sulle manifestazioni in programma in città e provincia, in maniera semplice e veloce.

Liberta.it non si assume alcuna responsabilità sulle informazioni legate all’evento, comunicate autonomamente dagli utenti.

ECCO COME UTILIZZARE L’AGENDA: