Molinari: “Non avrei avuto la forza di affrontare l’autunno drammatico”

Il 23 luglio Marina Molinari saluterà dopo 22 anni la Cisl.

Prima operatrice e poi segretaria del sindacato della scuola, quindi componente della segreteria provinciale e, nel 2010, prima donna a guidare la Cisl piacentina, che nel 2013 ha poi traghettato alla fusione con Parma. Nel 2018, poi, l’ultimo gradino: segretaria generale della Cisl di Parma e Piacenza.

Nei giorni scorsi, però, l’ufficializzazione della decisione di lasciare ogni incarico e tornare a insegnare alle scuole elementari.

“Ci pensavo da qualche mese – commenta – era doveroso lasciare spazio a chi ha più entusiasmo e più energie di me: sono stati anni molto difficili, il mondo del lavoro ci ha chiamato a sfide sempre più impegnative per tutelare chi più ha bisogno: non è un caso che i nostri iscritti sono aumentati, anche a fronte di una sempre maggiore disoccupazione. La pandemia da Covid – aggiunge – ha aggravato una situazione già molto delicata, l’autunno che ci attende sarà drammatico e io non sentivo di avere la forza di affrontarlo”.

Ora l’attende l’Istituto comprensivo di Pianello, per l’inizio del nuovo anni scolastico.