Sarà il piacentino Vaghini il nuovo segretario Cisl di Parma e Piacenza

Il Consiglio generale della Cisl di Parma e Piacenza si riunirà il 23 luglio alla ex chiesa del Carmine, in piazza Cittadella, per eleggere il nuovo segretario generale, chiamato a prendere il posto di Marina Molinari. Una carica che parlerà ancora piacentino: è sul nome di Michele Vaghini, infatti, che si sono concentrati i consensi all’interno del sindacato.

Originario di Monticelli, 51 anni, sposato con due figli, Vaghini ha alle spalle una lunga solida esperienza sindacale, iniziata prima negli edili della Filca e proseguita nella Fisascat (la categoria che rappresenta i lavoratori del terziario, del turismo e dei servizi) di cui è attualmente segretario regionale.

Impegni romani permettendo, sarà il segretario nazionale cislino Annamaria Furlan a “benedire” di persona l’elezione di Vaghini: la leader della Cisl è infatti attesa a Piacenza per il Consiglio generale.