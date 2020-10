Quattro pensionati piacentini su 10 vivono con meno di mille euro al mese

Solitudine e spettro povertà per molti pensionati piacentini.

Sono una ricchezza per il territorio, ma quattro su dieci fanno fatica ad arrivare a fine mese. L’ultimo studio dello Spi-Cgil sui pensionati – che nella provincia di Piacenza risultano essere circa 80mila – evidenzia per loro un quadro preoccupante. Solitudine (ulteriormente moltiplicata dall’emergenza sanitaria) per contrastare la quale il sindacato sta varando un servizio di assistenza psicologica, e pensioni che per quattro pensionati su 10 non arrivano ai mille euro imponendo stili di vita che rasentano la povertà.

