A Sarmato un mega progetto da oltre 2 milioni per nuovo nido e materna

A sorpresa, la comunità di Sarmato potrebbe avere presto un nuovo asilo nido e una nuova scuola materna, un maxi-progetto da oltre due milioni di euro per far fronte alla carenza cronica di spazi scolastici ma anche evitare gli ammassamenti sconsigliati dalla pandemia in corso: lo ha annunciato l’amministrazione comunale nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

Il nuovo edificio sarà costruito accanto all’attuale asilo nido di via Moia, sul lato ovest, andando ad occupare in parte un’area privata e liberando così spazi per le elementari. “Costerà due milioni e 100 mila euro e il suo inserimento nell’ambito del programma delle opere pubbliche si deve alla volontà di partecipare ad un nuovo bando del Ministero dell’Istruzione” spiega il vicesindaco Giuseppe Riva. “Anche in caso di mancato finanziamento, l’opera resterà nel nostro programma anche in virtù dei fondi europei del Recovery Plan, per i quali vogliamo farci trovare con progetti già pronti”.

