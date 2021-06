La Pizza +1 si allarga ancora: nuovo laboratorio nell’hotel dismesso. Vescovo in visita

Il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, monsignor Adriano Cevolotto, ha fatto visita allo stabilimento di “La Pizza+1” a Gariga di Podenzano per benedire i nuovi locali da cui escono i prodotti tipici dell’azienda, dalla pizza alla focaccia. La società negli ultimi anni ha infatti espanso considerevolmente la sua superficie per andare incontro alle richieste di un mercato sempre ampio ed esigente, sia in Italia sia all’estero. E ancora non si ferma. L’imprenditore e fondatore, Sante Ludovico, ha infatti da poco acquistato l’hotel dismesso che si affaccia sulla strada statale 654 di Valnure, all’altezza di via Galilei, per realizzare un ulteriore laboratorio dedicato alla “pinsa” e ai prodotti più elaborati, come i sandwich.

Ieri mattina, 22 giugno, il vescovo Cevolotto, accompagnato da Giovanni Struzzola, ha raggiunto lo stabilimento di Gariga accogliendo l’invito di Sante Ludovico che lo ha guidato nella visita ai reparti, soffermandosi a comprendere i momenti della produzione e a salutare gli addetti. A loro e ai nuovi locali ha impartito la benedizione.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ IN EDICOLA NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI