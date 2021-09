Gazzola, lo sviluppo del turismo secondo i candidati sindaco. LE INTERVISTE

Per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre a Gazzola i candidati sindaco sono: (in ordine di sorteggio sulla scheda) il primo cittadino uscente Simone Maserati con la lista “Per Gazzola e la sua gente “ e di Ferdinando Calegari con la lista “Insieme per Gazzola”.

GAZZOLA, LE LISTE E I CANDIDATI SINDACO (IN ORDINE ALFABETICO)

I candidati hanno trenta secondi per indicare i progetti relativi allo sviluppo turistico del territorio e l’ordine delle interviste è quello del sorteggio sulla scheda elettorale

GUARDA LE INTERVISTE