Affluenza in calo al 61,36% nei comuni piacentini. Crollo a Cadeo: -9%

Urne chiuse alle 15.00 di oggi, lunedì 4 ottobre, per l’elezione del sindaco a Agazzano, Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gropparello e Rottofreno.

L’affluenza definitiva alle urne, secondo i dati resi noti dalla prefettura di Piacenza, è stata del 61,36%, quasi cinque punti in meno di cinque anno fa (66,06%).

Il comune con l’affluenza più alta è stata Cortemaggiore, mentre quella più bassa si è registrata a Gropparello.

A Gazzola, primo dato ad essere arrivato, l’affluenza è stata del 65,93%, circa un punto in meno rispetto a 5 anni fa. Ad Agazzano partecipazione al 64,46% (in netto calo rispetto a 69,27%), a Borgonovo 62,95% (era stata il 65,06%), a Cadeo 62,95% (era stata il 71,61%), a Cortemaggiore 66,56% (contro il 69,33%), a Fiorenzuola 60,35% (era stata il 66,17%) a Gropparello 56,53% (era il 62,70%) e a Rottofreno 58,54% (contro 62,53%).

