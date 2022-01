Accordo per i lavoratori di Fiege Logistics, sindacati soddisfatti

Le sigle sindacali confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, a seguito dell’accordo ottenuto con la Fiege Logistics Italia di Castel San Giovanni (Pc), si definiscono soddisfatte dell’intesa raggiunta che porterà l’azienda ad assumere direttamente dal 1 Febbraio, tutti i lavoratori a tempo indeterminato, oltre al passaggio di 40 dipendenti da tempo determinato ad indeterminato full time.

“Come in DHL Piacenza – si legge nella nota – con il passaggio diretto si è ottenuto l’accorciamento della filiera, oramai strada maestra da percorrere per il sindacato confederale, che determina un ottimo risultato sia sul piano economico che produttivo. Grazie all’impegno delle sigle sindacali è stato siglato un accordo di sito che migliora le condizioni individuali dei lavoratori, garantendo e migliorando la copertura degli istituti contrattuali. L’accordo avrà la durata di due anni e prevede valorizzazione e stabilità dei lavoratori. L’obiettivo è quello di realizzare un modello produttivo in grado di incrementare gli standard qualitativi dei servizi offerti al cliente e al contempo realizzare maggiori garanzie per i livelli occupazionali e migliori condizioni di lavoro a beneficio di tutto il territorio”.