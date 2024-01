Fiege, la logistica avanzata con le persone al centro. Stasera a Industriando

Logistica di ultima generazione, nella quale convivono l’automazione, la competenza dei collaboratori e lo spirito aziendale. Industriando racconta la realtà di Fiege Logistics, gigante internazionale della logistica integrata che si occupa di progettare soluzioni e gestire tutto ciò che accade dietro le quinte di alcuni dei più importanti siti di e-commerce. Protagonisti della trasmissione di Confindustria e Telelibertà saranno i due stabilimenti di Castel San Giovanni, che si caratterizzano per un approccio innovativo sia come tecnologia impiegata che come gestione del personale. «Puntiamo sulla sinergia tra uomo e macchina, perché aumenta la qualità del servizio e, di conseguenza, incrementa sempre più i volumi gestiti, con un importante impatto anche sull’occupazione del territorio», spiega il responsabile delle risorse umane dell’azienda Filippo Caltabiano.

Nelle inquadrature spicca, infatti, il magazzino verticale: tra gli scaffali si muovo robot che ottimizzano tempi e lavoro, in modo tale da comporre gli ordini giunti dai clienti nel modo più efficiente possibile. L’impianto è gestito da una squadra giovane e organizzata, coinvolta dall’azienda. Fiege Logistics ha infatti da quasi due anni internalizzato tutti i propri collaboratori: “Una decisione che si lega alla nostra volontà di investire nelle persone. L’azienda premia il merito e la voglia di fare: chiunque attraverso il job-posting interno può candidarsi in altri ruoli interni, costruendosi una carriera e trovando la strada che più gli si addice”, continua Filippo Caltabiano.

L’appuntamento è per stasera alle ore 20.10 su Telelibertà e teleliberta.tv, appena dopo il Tgl.