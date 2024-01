Industriando. Medicina del lavoro, sicurezza e ambiente: la storia di Asia Servizi

Questa sera torna Industriando, la trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà che entra nei cancelli di alcune delle società più interessanti del panorama piacentino. Protagonista della puntata di stasera è Asia Servizi, azienda piacentina che si occupa di consulenza globale per la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro e l’ambiente. Ambiti di grande attualità per le imprese del territorio e non solo, che richiedono una notevole dose di competenza ed esperienza per essere affrontati.

«Spesso il medico del lavoro è anche l’unico medico che si vede nell’arco dell’anno, quindi la sua visita è un momento cruciale anche per la prevenzione e l’individuazione precoce di sintomi che in una prima fase potrebbero sfuggire ai lavoratori», spiega Francesco Sabbadini, direttore della medicina del lavoro dell’azienda. «Il nostro più grande orgoglio è vedere i collaboratori crescere e maturare. Da giovani usciti dall’università a consulenti affermati e ascoltati dai clienti, che si costruiscono una famiglia all’esterno dell’azienda».

Per farlo, il Gruppo Asia si è specializzato in tre differenti realtà: Asia con i suoi servizi tecnici per le aziende, Workmed per la sorveglianza sanitaria e Aris per la formazione. Con Industriando scopriremo il “dietro le quinte” di questi ambiti, attraverso i racconti diretti dei collaboratori delle aziende.

