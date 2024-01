L’ingegneria del sollevamento Lift-Tek Elecar stasera protagonista a Industriando

Un’eccellenza nella progettazione e produzione di componenti per carrelli elevatori. Ingegneria sempre più spinta, esperienza e competenza nella produzione, per creare prodotti sempre più sofisticati su misura del cliente. Lift-Tek Elecar è l’azienda protagonista della puntata di Industriando in programma questa sera su Telelibertà. L’impresa di Castel San Giovanni è leader mondiale nella produzione di sollevatori per i carrelli elevatori, attestatasi come eccellenza del territorio nel settore della metalmeccanica.

Una realtà storica, nata nel 1972 con piccole trasformazioni di attrezzature e cresciuta nel corso degli anni, affermandosi sul mercato nazionale e internazionale con soluzioni sempre più evolute. “Lift-Tek Elecar progetta e sviluppa sollevatori su misura da una a cinquantacinque tonnellate”, spiega l’amministratore delegato Diego Colombi. “Il prodotto si è evoluto enormemente nel tempo, assomiglia sempre meno ad un classico muletto e più a componenti antropomorfi. Stiamo parlando di strumenti in grado di sollevare con una volata unica una massa pari a cinquantacinque automobili, una immagine che rende l’idea della complessità che hanno raggiunto i prodotti”.

Nella puntata della trasmissione di Confindustria e Telelibertà ascolteremo le testimonianze dirette dei collaboratori storici dell’azienda, che l’hanno accompagnata in questo percorso di evoluzione e crescita. Nel futuro? Tante nuove sfide da affrontare, con prospettive di crescita sui mercati di tutto il mondo. L’appuntamento è per stasera su Telelibertà alle 20:10, dopo il TGL e in streaming su “teleliberta.tv”. Tutte le puntate trasmesse sono disponibili on-demand sulla piattaforma.