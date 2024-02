Industriando: Mylius Yachts, così a Podenzano nascono le barche di lusso

Stasera a Industriando un viaggio nell’azienda che nel Piacentino progetta e realizza con cura artigianale barche a vela e a motore.

Industriando prende la via del mare e salpa insieme a Mylius Yachts per un viaggio nel mondo delle imbarcazioni a vela e a motore.

La trasmissione di Confindustria e Telelibertà questa sera, 22 febbraio, entrerà infatti nel cantiere di una realtà che proprio qui a Piacenza progetta e realizza imbarcazioni di lusso su misura. Prodotti caratterizzati da un tocco ancora profondamente artigianale, che rendono ciascun manufatto una storia a sé: “Non appena siamo entrati in questo mondo ci siamo accorti che l’idea di industrializzare il processo produttivo non aveva senso rispetto al mercato: la produzione di questo tipo di imbarcazioni resta al 95% artigianale”, spiega l’amministratore delegato Valentina Gandini.

Mylius nasce a Napoli nel 2004, e nel 2011 la famiglia Gandini ne acquisisce la quota di maggioranza. Una strada intrapresa per visione imprenditoriale ma, soprattutto, per la passione di Luciano Gandini, padre di Valentina.

Il cantiere viene trasferito a Piacenza: la taglia delle barche cresce e l’azienda punta sul mercato del lusso, con soluzioni personalizzate ad altissima tecnologia e artigianalità. A Podenzano, Mylius progetta interamente le barche insieme ai propri clienti, che possono richiedere personalizzazioni o modifiche particolari, realizzandole dall’inizio alla fine.

Per scoprire i segreti di questa realtà così interessante non resta che sintonizzarsi stasera alle 20.10 su Telelibertà, oppure sul portale “teleliberta.tv”. Tutte le puntate di Industriando già andate in onda sono disponibili in streaming sullo stesso portale e sul canale Youtube di Confindustria Piacenza.