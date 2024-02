A Industriando la Gaiotto Automation, leader nell’assemblaggio di robot

Automazione e robotica nel cuore di Piacenza: Industriando questa sera, 15 febbraio, entra nello stabilimento di Gaiotto Automation. Azienda appartenente al gruppo Sacmi, l’attività della Gaiotto si concentra nell’assemblaggio di robot avanzati per la smaltatura di ceramica sanitaria e sistemi di handling di grandi lastre ceramiche. Trasferitasi a Piacenza nel 2016 dalla storica sede di Vaiano Cremasco, l’azienda ha deciso di investire sul nostro territorio spinta dalla posizione strategica, la disponibilità di tecnici e ingegneri e la tradizione meccatronica.

“L’arrivo a Piacenza è stato un passo fondamentale per creare le condizioni di crescita dell’azienda”, spiega il direttore generale Giovanni Nervo. “Qui il nostro ufficio tecnico progetta e definisce la realizzazione dell’automazione dei processi. L’azienda riceve e assembla i componenti ed effettua un primo collaudo del prodotto”.

All’interno dello stabilimento piacentino i robot prendono vita grazie all’esperienza di storici tecnici dell’azienda, ora divenuti responsabili dei reparti, e nuove leve formate internamente: nel solo 2023 Gaiotto Automation ha inserito trenta nuovi collaboratori, formati internamente nelle mansioni ad alta competenza ed estremamente specifiche richieste dall’azienda.

Per scoprire i segreti di questa affascinante realtà non resta che sintonizzarsi alle 20.10 su Telelibertà, dopo il TGL, e seguire la nuova puntata di Industriando. Il programma sarà trasmesso anche in streaming sul portale www.teleliberta.tv, dove sono disponibili anche tutte le puntate già andate in onda, dedicate alle eccellenze piacentine associate a Confindustria Piacenza.