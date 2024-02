Tessile di qualità e sostenibile: IME si racconta a Industriando su Telelibertà

Questa sera sarà IME l’azienda protagonista di Industriando, la trasmissione di Confindustria Piacenza e Telelibertà – in programma alle 20.10 – che porta direttamente nelle case la storia di alcune delle realtà più interessanti del nostro territorio.

IME Srl, fondata nel 1969 e facente parte dal 2021 del Gruppo Carvico, è l’acronimo di “Industria Maglieria Europea” e sin dalla sua fondazione a Borgonovo realizza tessuti a maglia poi impiegati dai marchi di abbigliamento e della moda. “IME è da sempre un punto di riferimento del settore tessile, era la migliore azienda anche dal punto di vista logistico per produrre i nostri tessuti e puntare agli obiettivi ambiziosi che ci poniamo”, spiega Stefano Eretti, amministratore delegato del Gruppo Carvico. “Fu fondata nel 1969 da Lino Tollini, imprenditore illuminato che creò una azienda molto avanzata a livello tecnico sin da allora. Come vedo l’azienda nel futuro? In crescita, sempre con il proprio spirito sostenibile di rispetto dell’ambiente e pronta a creare, grazie all’apporto di tanti giovani”.

L’azienda oggi ha due reparti distinti. Quello storico dedicato alle fibre naturali e un secondo dedicato alle fibre sintetiche a base riciclata e riciclabile. Nella puntata di Industriando saranno proprio i collaboratori e responsabili del processo produttivo a spiegare la specificità di questi tessuti, che vengono fabbricati con standard di qualità elevatissimi, per fornire il prodotto migliore al cliente ed essere all’altezza di un mercato sempre più esigente.

Per scoprire i dettagli non resta che sintonizzarsi stasera alle 20.10 su Telelibertà, subito dopo il TGL. La trasmissione è visibile anche su teleliberta.tv, dove sono disponibili anche tutte le puntate precedenti.