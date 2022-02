Arrivano a San Giorgio, prima in provincia, gli attraversamenti illuminati

“Siamo i primi in provincia e trai primi nel nord Italia a utilizzare l’innovativa tecnologia a Led progettata da Paver per illuminare le strisce pedonali”.

Lo dice con orgoglio Roberto Ponzanibbio, assessore ai Lavori pubblici del Comune di San Giorgio, nell’annunciare la realizzazione di un attraversamento rialzato in via Repubblica, all’altezza dell’incrocio con via Del Mulino.

L’intervento è stato affidato al gruppo Paver, che tramite l’amministratore delegato Nicola Parenti ha deciso di fornire gratuitamente i Led luminosi.

L’attraversamento pedonale verrà quindi illuminato tramite un sistema a pietre che nascondono al loro interno una sorgente luminosa: la luce passa attraverso la superficie con un effetto simile a quello delle fibre ottiche.

“Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione Nicola Parenti per la fornitura gratuita del materiale – le parole del sindaco di San Giorgio, Donatella Alberoni – sottolineo inoltre la duplice valenza del passaggio rialzato che aumenterà la sicurezza dei pedoni e rallenterà la velocità dei veicoli che transiteranno per via Repubblica”.

Della realizzazione dell’attraversamento rialzato se ne occuperà la ditta Giordanino di Rivergaro. Il costo finale dell’opera finanziata dall’amministrazione comunale è di 7.000 euro.

L’illuminazione a Led (senza emissioni di Co2 e a basso consumo energetico) attualmente è utilizzata a Roma, dove sono già stati effettuati questi interventi voluti dall’amministrazione Raggi.