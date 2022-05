Elezioni a Carpaneto, Arfani: “In lista competenze e capacità di lavorare”

Trentatre anni, avvocato, sindaco uscente di Carpaneto. Andrea Arfani è nuovamente in gioco per la poltrona di primo cittadino, è uno dei tre candidati sindaco alle elezioni del 12 giugno. Guida la lista civica “Carpaneto insieme”, espressione del centro-destra col sostegno di Lega e Fratelli d’Italia.

Nella lista di Arfani ci sono “sei donne e sei uomini – precisa l’attuale sindaco di Carpaneto – portatrici di competenze e professionalità. Non solo persone in grado di prendere voti ma soprattutto in grado di lavorare e amministrare con competenza”.