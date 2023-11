Carpaneto, Protezione civile al lavoro per pulizia di alvei e argini dei torrenti

Nelle scorse settimane, nel comune di Carpaneto, è stata effettuata una serie di nuovi interventi di sistemazione e pulizia di alcuni alvei e argini, attraverso l’intervento del Gruppo Vega della Protezione civile dell’Unione Val Nure Val Chero. “Gli interventi hanno avuto una doppia funzione: oltre a quella di prevenzione, per porre rimedio ad alcune criticità per il nostro territorio – commenta il sindaco Andrea Arfani -, il progetto ha consentito ai volontari della Protezione civile di testare alcuni macchinari di movimento terra e motoseghe”.

Nel dettaglio, sono state pulite alcune cunette stradali e riaperte completamente le entrate ed uscite delle tubazioni sottostrada nei pressi dei cimiteri di Cimafava, Celleri, Travazzano e Ciriano. È stato inoltre effettuato un intervento di messa in sicurezza di alcune piante e rami nei pressi del ponte di Chero che conduce a Zappellazzo. “Nei prossimi giorni – prosegue Arfani – verrà effettuata la completa pulizia dell’alveo del Chero sottostante al ponte della strada dello Zappellazzo, ed effettuata la pulizia del Vezzeno in corrispondenza della parte Ovest del centro abitato. Voglio ringraziare il Gruppo Vega, per la preziosa attività che svolge nel progetto “L’Unione fa la forza”, che consente da qualche anno di avere periodicamente questi interventi di manutenzione del territorio, che proseguiranno nelle prossime settimane e mesi”.

“Con il progetto avviato da qualche anno e nel quale crediamo fortemente – conclude Mario Pezza, assessore ai Lavori pubblici -, riusciamo ad utilizzare le risorse umane e materiali che il Servizio di Protezione Civile può mettere a disposizione. Nei periodi di quiete realizziamo interventi mirati di pulizia del territorio che dovrebbero eliminare le criticità che si evidenziano purtroppo solo e durante i sempre più numerosi eventi meteo eccezionali”.