Defibrillatori in tutte le frazioni di Carpaneto. “Primo soccorso e prevenzione”

Ieri si è celebrata la Giornata internazionale del cuore con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Le malattie cardiovascolari, infatti, rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo, e hanno un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. “Ognuno di noi deve fare la sua parte, in particolare in termini di prevenzione e primo soccorso – commenta il sindaco di Carpaneto Andrea Arfani -. Per questo, da diverso tempo stiamo rendendo il nostro comune sempre più cardioprotetto, attraverso il posizionamento di defibrillatori in punti sensibili, a copertura del territorio”.

“Oggi si è chiuso un ulteriore tappa – continua il primo cittadino – di questo percorso, attraverso la conclusione del progetto di posa dei defibrillatori in tutte le frazioni che ancora ne erano sprovviste, e cioè Badagnano, Rezzano, Magnano, Travazzano, Case Bruciate, Celleri, Cimafava e Zena. In questo modo, ogni frazione del nostro comune ha il proprio defibrillatore, installato in un punto di facile accesso, concordato con i referenti di ogni località”.

Grande la soddisfazione del consigliere delegato ai rapporti con le frazioni, Luigi Paraboschi: “Siamo finalmente arrivati alla fine del percorso, che è partito l’anno scorso con il finanziamento per l’acquisto dei dispositivi. Voglio ringraziare l’Ufficio tecnico che ha seguito l’iter, e Gianluca Casazza per il montaggio e il collegamento delle colonne di alimentazione e conservazione. Ringrazio inoltre i privati che, in alcuni casi, ci hanno permesso di utilizzare punti di loro proprietà per l’installazione. In questo modo, rafforziamo la protezione del nostro territorio, e gli strumenti di primo intervento; contemporaneamente, potenziamo la valorizzazione delle frazioni, che dispongono ognuna di un proprio dispositivo”.