Forza Italia a Piacenza supera l’8%. “Il risultato migliore in regione, siamo felici”

“Orgoglioso e soddisfatto del risultato ottenuto. Oggi è una bella giornata”. Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone valuta positivamente la performance di Forza Italia a livello locale, dove il partito supera l’8% alla Camera e arriva al 6,58% al Senato.

“Emozionato dall’affetto che hanno dimostrato, in particolare, i miei concittadini” spiega Argellati. A Vigolzone, infatti, il partito di Silvio Berlusconi ha superato il 20% delle preferenze. Per Argellati “il risultato ottenuto a Vigolzone è la dimostrazione del buon lavoro svolto in questi anni e una spinta per fare sempre di più in futuro”.

A livello nazionale invece, il primo cittadino di Vigolzone tiene a rimarcare l’importanza di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra: “Siamo una forza moderata, garantista e liberale e per questo saremo fondamentali negli equilibri di Governo che si andrà a formare nei prossimi giorni”.