“La Provincia in campo contro la violenza di genere e per le pari opportunità”

Il presidente della Provincia Monica Patelli, insieme al consigliere provinciale Claudia Ferrari, ha incontrato il Consigliere di parità effettivo Francesco Maria Piva e la consigliere di parità supplente Venera Tomarchio.

L’appuntamento – in calendario lunedì scorso, in concomitanza con il convegno “Insieme per ciascuna – Riconoscere, intervenire e proteggere” – è stato l’occasione per un saluto ufficiale e per uno scambio di vedute sui prossimi impegni che attendono i consiglieri di Parità e Claudia Ferrari, la quale – con la delega alle Pari opportunità – ha assunto anche la presidenza del tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne.

Il presidente Patelli ha sottolineato che “La Provincia continuerà il proprio storico impegno per assicurare le pari opportunità e la piena parità in ambito lavorativo, per tutelare lavoratrici e lavoratori oggetto di discriminazione di genere o di molestie e per combattere il fenomeno della violenza di genere. È nostra intenzione, inoltre, attivarci ulteriormente per promuovere, anche rispetto ai Comuni, una ancor più approfondita conoscenza della figura e delle funzioni dei consiglieri di Parità”.