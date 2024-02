Incidenti: guida distratta, mancata precedenza e alcolici le cause principali

Guida distratta, mancato rispetto della precedenza, eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dalla disamina dei dati relativi agli incidenti registrati nel corso del 2023 a Piacenza, sono queste alcune delle cause più ricorrenti dei sinistri stradali.

Se n’è parlato nel corso dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale ospitato ieri, 28 febbraio, in prefettura. Oltre al prefetto Paolo Ponta sono intervenuti la presidente della Provincia Monica Patelli, i rappresentanti delle forze dell’ordine, della polizia stradale, provinciale e locale dei comuni di Piacenza, Castel San Giovanni e delle Unioni Bassa Valtrebbia, Val Luretta e Valnure Valchero. Presenti anche i rappresentanti del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’ufficio Motorizzazione, dell’Anas e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Unasca.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate alcune tematiche concernenti l’attività di controllo sui comportamenti scorretti alla guida ed è stato fornito un quadro complessivo sull’andamento del fenomeno dell’incidentalità nell’anno appena decorso.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla problematica della velocità non commisurata in ambito urbano e alla tematica dei comportamenti da tenere, in base al codice della Strada, da parte dei ciclisti e degli utilizzatori di monopattini.

Al riguardo, sono state condivise – molte già in fase di attuazione – numerose campagne di sensibilizzazione nelle scuole, a partire dalle scuole primarie, al fine di consolidare la cultura della sicurezza stradale e la diffusione della consapevolezza dei rischi derivanti da stili di guida pericolosi, anche con l’utilizzo di apparecchiature che simulano la percezione visiva distorta in seguito all’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Nello specifico, da segnalare l’iniziativa dell’ufficio provinciale della Motorizzazione che ha effettuato dette simulazioni nel corso di partite di basket.

Il prefetto ha confermato “l’importanza di una capillare attività di prevenzione e controllo delle infrazioni stradali”, disponendo il prosieguo dei controlli delle forze di polizia nei punti ritenuti maggiormente critici.