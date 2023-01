RdC, nel Piacentino il numero di percettori più basso in regione

Il reddito di cittadinanza è a un guado. In attesa di una riforma più sostanziale che il governo ha annunciato di voler attuare, fra timori che questo sia l’ultimo anno del beneficio, e che la legge di Bilancio 2023 i primi ritocchi li ha fatti. Intanto si direbbe che ci sia in atto una stretta sui controlli, l’ultimo caso risale ai giorni scorsi e riguarda una sanzione segnalata ad Inps e Autorità giudiziaria dal Comune per un nucleo dove mancava l’effettiva fotografia dello stato patrimoniale di due membri. Intanto ecco il bilancio aggiornato: nel Piacentino sono coinvolte nel sussidio 3.473 persone per 1.837 nuclei percettori di assegno. Sono i valori più bassi fra i capoluoghi della nostra regione. Si queste oltre tremila persone solo 388 sono quelle coinvolte nella pensione di cittadinanza. Le domande intanto sono passate 3.982 domande del 2019 alle 2.642 del 2022.

