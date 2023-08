“Ho rubato le cuffiette perché mi hanno tolto il reddito di cittadinanza”. Arrestato

“Sono stato io, ho preso quegli auricolari perchè mi hanno privato del reddito di cittadinanza, ho due figli e non sapevo più come fare”. Ha provato a giustificarsi così il pluripregiudicato quarantanovenne originario di Castellamare di Stabia e residente a Lodi che al termine dell’udienza è stato trasferito in carcere a seguito della convalida dell’arresto da parte del giudice.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in un centro commerciale alla periferia di Piacenza. Intorno alle 14 il quarantanovenne è entrato nel centro commerciale con una pistola (poi risultata una scacciacani, ma priva del regolamentare tappo rosso) infilata nello zaino. Dagli scaffali l’uomo ha prelevato una dozzina di auricolari e ha poi tentato di allontanarsi. In questa fase una commessa gli ha chiesto di fermarsi contestandogli il furto, ma lui è scappato di corsa e alla donna che ha tentato di seguirlo avrebbe gridato: “attenta perché ho una pistola con me, sono una guardia giurata”.

Il malfattore è stato poi visto salire in sella ad una bicicletta, mentre venivano chiamati i carabinieri da un passante che ha provato a fermarlo. Le precise indicazioni dell’inseguitore sono state utilissime alla pattuglia del radiomobile che è riuscita ad intercettare ed a fermare il malfattore.