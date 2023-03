Prende il reddito di cittadinanza e fa lavori sociali: “Voglio essere utile”

Sono quattro le persone, su un totale di circa 40 borgonovesi percettori ad oggi del reddito di cittadinanza, che per prime sono state inserite nel progetto tramite cui l’ente locale impiega i percettori del sussidio in lavori utili alla collettività. Dei quattro solo tre al momento sono ancora in forze. “Il quarto – dice l’assessore Elisa Nicelli – avendo disatteso quanto era stato stabilito è uscito dal progetto e ad oggi non percepisce più il reddito”.

Tra chi presta servizio c’è chi ha perso il lavoro ormai sette anni fa. “Io – racconta un 53enne – percepisco il reddito da tre anni. Per me è importante, mi permette di vivere. I lavori per il mio Comune, Borgonovo, li faccio volentieri, è il mio paese, ci tengo a farli bene e a rendermi utile”.