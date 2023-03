Donne di impresa senza confini: convegno di Confapi Industria e Confesercenti

Hanno negozi e imprese. Ma soprattutto sono donne e sanno quanto può essere complesso esserlo.

È questo ad accomunare le protagoniste del convegno “Donne d’impresa senza confini” promosso da Confesercenti Piacenza e Confapid Piacenza nell’ambito delle celebrazioni della Festa della donna: l’appuntamento è per il 10 marzo alle 16.30 nella sala convegni di Confapi Industria Piacenza.

A intervenire saranno appunto commercianti e imprenditrici, ma anche la senatrice Elena Murelli.

L’iniziativa è stata presentata nella sede di Confesercenti dalla presidente di Confapid Sara Brugnoni e da Giovanna Malvicini di Confesercenti; presenti anche i direttori Andrea Paparo di Confapi Industria Piacenza e Fabrizio Samuelli di Confesercenti.

Il seminario prevede diverse testimonianze: quella di Melissa Secchi, responsabile e amministratrice del Centro Berni Odontoiatria, della presidente del Bakery Basket e titolare d’impresa Vincolo Caterina Zanardi, della titolare dell’Emporio stregato di Grazzano Visconti Denise Collovati e delle imprenditrici de “Le Fornarine” di Gragnano Simona Lavelli ed Elena Pagani.

La senatrice Murelli che presenterà il decreto di legge 342 in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile.

L’evento sarà moderato dal direttore di Telelibertà Michele Rancati.

