E’ l’imprenditrice Silvia Granata la prima candidata a sindaco di Castelvetro

E’ Silvia Granata la prima candidata a sindaco del comune di Castelvetro per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Attualmente consigliera comunale nel gruppo di maggioranza “Castelvetro per te” guidato dal sindaco Luca Quintavalla, la sua candidatura prosegue quindi il percorso iniziato 10. Granata ha 55 anni, è nata e cresciuta a Castelvetro dove gestisce l’azienda fondata da suo padre in paese. E’ laureata in Architettura e titolare di uno studio di progettazione che opera sul territorio da 35 anni. Membro di Commissioni Edilizie e per la Qualità Architettonica e del Paesaggio in diversi Comuni.

