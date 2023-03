Emergenza idrica, convegno. Assessore Mammi: “Regione, 700 milioni di investimenti”

L’uso consapevole dell’acqua e le infrastrutture necessarie per raccoglierla e distribuirla sono il tema del convegno organizzato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza assieme ad Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue) a chiusura del centenario delle bonifiche, e nel settantesimo anniversario della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica.

Al centro del dibattito – oltre all’attuale crisi idrica – tematiche legate all’uso consapevole dell’acqua in un momento in cui ogni attore, chiamato a rappresentare una parte di rilievo nello scenario, deve esercitare al meglio la propria influenza nella concertazione di soluzioni volte al risparmio della risorsa. In particolare lo stoccaggio della risorsa attraverso una migliore e moderna infrastrutturazione idraulica (laghetti e invasi di varia natura), l’equilibrio tra canali a cielo aperto e intubati e infine la ricarica delle falde favorita dalla circolazione dell’acqua nel reticolo idraulico secondario (ad esempio nel distretto del Trebbia) anche a vantaggio dell’ecosistema.

“La Regione sta investendo 700 milioni di euro insieme ai consorzi di Bonifica e ad Anbi – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi – per un utilizzo più puntuale dell’acqua, per efficienza delle reti e soprattutto per l’aumento della capacità di invaso e di stoccaggio, per affrontare lunghi periodi di siccità ai quali siamo, purtroppo, sempre più abituati”.