Piozzano, il Comune omaggia i suoi cinque dipendenti per la Festa della Repubblica

A Piozzano il Comune è una piccola famiglia. Lo testimoniano i cinque dipendenti comunali, età media 44 anni, che il sindaco Lorenzo Burgazzoli – in vista della festa della Repubblica – ha voluto riunione per un ringraziamento a nome di tutta la comunità.

Una comunità che conta solo 600 abitanti, per cui i dipendenti comunali spesso rappresentano un aiuto insostituibile. “Il primo giorno che arrivai – ricorda il tecnico Melania Mossi, assunta nel 2022 – tutti mi accolsero dicendomi che qui avrei dovuto sentirmi come a casa”. L’ultimo arrivato è Emanuele Bocellari, operaio specializzato. Ci sono poi Raffaella Ferrari, Simone Dagrada e Andrea Comini. “Ognuno deve saper collaborare con gli altri” dice il sindaco Burgazzoli. Tradotto vuol dire che tutti devono fare tutto. Del resto in una famiglia succede proprio così: dove non arriva una mano arriva l’altra.