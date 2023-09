Confesercenti Piacenza vive una giornata storica: oggi festeggia i 50 anni di attività

È una giornata da ricordare, quella di oggi, per Confesercenti Piacenza. L’associazione festeggia, infatti, i 50 anni dalla fondazione.

Lo fa con un grande evento allo Spazio Rotative di Libertà, in cui sono stati chiamati a raccolta tutti coloro che in questo mezzo secolo hanno fatto la storia di Confesercenti e dell’economia piacentina.

Il primo passo per la nascita dell’associazione fu fatto nel febbraio del 1973, in una sala dell’hotel Florida, in via Colombo, a Piacenza: un gruppo di commercianti si diede appuntamento con il segretario della Confesercenti Bologna. Alla fine della serata venne nominato un comitato promotore costituente composto da 35 componenti. I referenti principali del gruppo erano Giuseppe Aldrovandi, Franco Bissi, Luisa Vaccari, Filiberto Tampellini eBruno Sacchelli.

Occorrerà aspettare tre mesi per la convocazione dell’assemblea costituente: alla presenza del segretario regionale dell’associazione, l’incontro si tenne nel piccolo salone della sede provinciale della Cna, allora in via Tempio. In questa occasione venne eletto il primo gruppo dirigente della Confesercenti piacentina: per la carica di presidente provinciale fu scelto Giuseppe Aldrovandri e come segretario provinciale Luigi Bollani.

Il “compleanno” vero e proprio dell’Associazione fu poi fissato nel 20 maggio 1973, con la comunicazione ufficiale della costituzioni alla Camera di commercio.

Da lì è partita una lunga e fortunata storia di crescita, che ha portato a cambiare tre sedi e ad allargare sempre più la platea di iscritti e di servizi, fino ad arrivare all’assetto attuale, con Nicolò Maserati presidente e Fabrizio Samuelli direttore.

