Lanzetti, il re del marketing ai ristoratori: “Riempire i locali, l’arte che si impara”

Il marketing è il vero controllo che un ristoratore può avere per far volare il proprio locale. Tutto ruota intorno alla gestione di questa risorsa, sia che si abbia un bar o una pizzeria.

Il “re del marketing” è Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty di Rimini e ideatore di “Pienissimo tour”, la manifestazione itinerante per approfondire il tema del marketing della ristorazione e confrontarsi sulle migliori strategie per combattere la crisi che ancora oggi affligge il settore. Per la prima volta “Pienissimo” ha fatto tappa a Piacenza grazie all’impegno di Confcommercio e di Fipe locali, per una giornata di formazione che ha visto la partecipazione di un centinaio circa di esercenti piacentini. “Sono qui per la prima volta in assoluto, siamo stati accolti con grande calore e c’è tanta voglia di imparare a gestire un esercizio in modo che sia appunto sempre “Pienissimo”: ha esordito così Lanzetti, che ha portato nella sede piacentina di Confcommercio le competenze raccontate nel libro “Pienissimo: Come riempire il tuo locale senza rimanerne schiavo”.