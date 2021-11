Effetto super green pass, crollo delle prenotazioni: “Perso tantissimo lavoro”

Come perdere una prenotazione da 18 persone? E una da 120? Come dimezzare letteralmente le tavolate? La parola chiave è una sola: super green pass. Il lasciapassare “rinforzato” in vigore dal 6 dicembre infatti sta già infatti mietendo diverse vittime: la categoria più colpita, manco a dirlo, è ancora una volta quella dei ristoratori che alla vigilia di pranzi e cene degli auguri si ritrovano alle prese con telefoni bollenti. Ma non per prenotare, bensì per disdire o quanto meno ridimensionare tavolate ormai non più ammissibili.

Una conferma esaustiva di come stia andando (male) arriva dal ristorante Olimpia di Niviano, dove in una manciata di giorni sono saltate prenotazioni da 130 persone: “Guardi, a gennaio avremmo dovuto avere una cena da 120 persone e visto che molti avevano il tampone non si farà – spiega Nilde Cassinelli – idem è successo in questi giorni con una compagnia da diciotto persone che ha disdetto perché una non avrebbe potuto accedere al ristorante col solo tampone. E lo stesso è successo con un tavolo da cinque che si è ridotto a due. Capisce bene che questo è lavoro perso, tantissimo lavoro perso e sinceramente una cosa del genere non ce l’aspettavamo proprio”.

E già. È questo il problema e non solo in provincia: a Piacenza Elisa Segalini della Contrada di Dante si è vista ridimensionare delle prenotazioni. “Avevo già delle tavolate numerose che avevano prenotato tutto il locale – spiega – bene, da 35 sono passati a 27: poi non so come reagirà la gente la prossima settimana. Credevo che non fosse un grande problema perché la maggior parte è vaccinata, ma di fatto adesso ci sono delle defezioni e comunque uno stop delle prenotazioni dopo un momento di exploit in cui tutti prenotavano”.