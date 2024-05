Alle 21.00 a “Nel Mirino” focus sullo stato di salute della ristorazione piacentina

Qual è lo stato di salute, a Piacenza, del settore della ristorazione? Quanto sono lontani i tempi della pandemia? E le sfide principali che deve affrontare quali sono? E ancora: quali nuove tendenze stanno emergendo nell’enogastronomia?

Sono soltanto alcune delle domande alle quali cercherà di rispondere venerdì 17 maggio alle 21.00 Nel mirino, il programma di Telelibertà condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi insieme al giornalista Thomas Trenchi.

gli ospiti della puntata

Al tavolo dello Spazio Rotative saranno seduti Giorgio Lambri, giornalista di Libertà, ideatore e autore della rubrica “Pansa & Tasca”, lo chef Paco Zanobini, Pietro Pilotti, docente dell’Istituto Raineri-Marcora, e Nicolò Rusca, sommelier e responsabile di sala.

i contenuti del programma

Durante la trasmissione ci si chiederà se nell’offerta enogastronomica piacentina manchi un’offerta ad hoc per i turisti che visitano il centro storico della città, ma anche se il cambiamento climatico, cui si lega l’aumento di costi per avere la materia prima, stia rappresentando una rivoluzione nel mondo della ristorazione. Il focus sarà posto inoltre su chi lavora nel settore – com’è cambiata ad esempio l’accoglienza e la “gestione” dei clienti con le nuove tecnologie anche fra i tavoli? – e dalla voce dei professionisti di ascolteranno i consigli per chi volesse aprire una propria attività di ristorazione.

momento “quiz”

Non mancherà infine un “momento quiz”: alcune domande per fare luce sui principali errori compiuti nelle cucine di casa e svelare qualche curiosità. A proposito: che parte del bovino è il cappello del prete?

Questa e tutte le puntate di “Nel Mirino” si potranno rivedere su Teleliberta.tv.