Caorso, Roberta Battaglia si ricandida a sindaco. Correrà per il terzo mandato

Roberta Battaglia si ricandida sindaco alla prossima tornata elettorale. Il primo cittadino di Caorso correrà per il suo terzo mandato consecutivo. L’ufficialità della scelta è stata comunicata ieri sera, venerdì, in occasione di un momento conviviale organizzato in un locale del territorio.

Si riconferma il simbolo con cui si è presentato il gruppo di cinque anni fa, ossia “Caorso con Battaglia sindaco”. La lista sarà civica con orientamento politico di centro destra.

E’ infatti riconfermata l’alleanza Lega-Forza Italia.

Battaglia, 57 anni, sposata, due figli, docente alla scuola primaria di Caorso, è al servizio amministrativo per la sua comunità da vent’anni: assessore e vicesindaco per i due mandati Callori e prima cittadina per un decennio.

“Sono onorata per le tante manifestazioni di fiducia e di stima ricevute – commenta Battaglia. – Mi è stata chiesta disponibilità e ho accettato. Ora lavoreremo insieme, per proporre un programma ai caorsani, mettendoci in ascolto delle diverse realtà del territorio”.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ