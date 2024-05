Roberta Valla candidata sindaca a Travo: “Potenzierò turismo e servizi”

Roberta Valla è pronta a candidarsi a sindaco di Travo con l’obiettivo di raccogliere l’eredità dei 15 anni di amministrazione di Lodovico Albasi e proseguire con nuovo slancio sulla strada già tracciata. Come già ampiamente previsto, sarà l’attuale assessora alla cultura a scendere in campo alle elezioni di giugno a capo della lista civica “Noi TraVoi”.

Tra i punti cardine del suo programma elettorale ci sono il potenziamento del turismo come volano economico e la crescita di quei servizi che in questi anni hanno, di fatto, sconfitto a Travo il depopolamento cronico della montagna.

Il nome di Roberta Valla non è nuovo ma nemmeno scontato.

LE DICHIARAZIONI DI ROBERTA VALLA

“Ho deciso di mettermi a disposizione del paese che amo a sessant’anni, solo dopo essere andata in pensione lo scorso gennaio” spiega la candidata.

“Certo essere sindaca non sarà come fare l’assessora e ho tanto da imparare, ma sento di avere, così come la mia squadra, ancora tante energie da dare”.

Il gruppo sarà composto dal 61enne sindaco uscente Lodovico Albasi assieme ad Alberto Anguissola (54 anni, imprenditore vitivinicolo), Giancarla Bertuzzi (67 anni, pensionata), Anna Lisa Dallari (47 anni, ingegnere meccanico), Giulia Ferrari (30 anni, insegnante), Lara Giovelli (54 anni, infermiera), Riccardo Gruppoli (27 anni, own brand specialist), Simone Mazzari (39 anni, impiegato tecnico), Elena Merli (42 anni, insegnante) e Luca Tagliaferri (32 anni, ingegnere energetico).

“Una bella squadra composta da nuovi innesti e da amministratori che hanno già maturato esperienza” ribadisce la candidata. “Il nostro sarà un programma sostenibile e soprattutto concreto, solo con azioni effettivamente realizzabili. Bisogna essere onesti con i cittadini, pur lasciando la porta aperta ai sogni”.

Roberta Valla s’impegna, come si diceva, a promuovere ancora di più il turismo, rendendo il paese sempre più attrattivo. “Il fiume Trebbia ci ha dato tanto in questo settore, ma come sarà tra vent’anni?” si chiede Valla. “In questi anni, da parte nostra abbiamo già messo i semi per un nuovo turismo “lento” tra percorsi escursionistici, biciclette elettriche e visite guidate ai luoghi culturali. Ma l’altro punto fondamentale alla base del nostro programma è quello dei servizi alla persona “di qualità” sul quale, assieme al volontariato, abbiamo sempre puntato tanto e sono stati in grado di attrarre qui nuovi residenti.

Per questo, il tema sociosanitario sarà al centro del nostro cammino amministrativo, per assicurare a tutti una migliore qualità di vita”. Tra le altre priorità la candidata mette la cura dell’ambiente, la manutenzione del territorio e il decoro urbano. “Abbiamo tante idee per mantenere il nostro territorio vivo e attraente” conclude Valla. “Per realizzarle, sono sicura che potremo contare su quei travesi “generosi” che in questi anni si sono sempre messi a disposizione. E sono certa ci accompagneranno ancora, per l’amore del nostro bellissimo paese e della comunità”.