Elezioni comunali a Travo, due candidati: sarà continuità o novità?

1 « In questi anni abbiamo puntato tanto ai servizi alla persona “di qualità”, creando le condizioni per attrarre nuovi residenti. Cercheremo di incrementare e migliorare sempre più i servizi di prossimità. Il tema sociosanitario sarà al centro del nostro percorso amministrativo per assicurare a tutti una migliore qualità della vita. Manterremo inoltre molta attenzione sui servizi scolastici e le politiche giovanili cercando di coinvolgere i ragazzi quali portatori consapevoli di nuove prospettive per il futuro di Travo».

2 «Abbiamo pronto uno studio redatto da un architetto urbanista che rivede tutta la viabilità del centro urbano e, poiché potrebbe andare a modificare le abitudini dei cittadini, è nostra intenzione attuare un percorso partecipato con la popolazione per comprendere se questo piano può essere condiviso e apprezzato integralmente o solo in parte. Ritengo sia importante ascoltare il pensiero di chi lavora e vive il paese quando si devono prendere delle decisioni strategiche che possono modificare il vivere quotidiano».

3 «Sono convinta che il turismo rappresenti una delle componenti fondamentali della politica economica della nostra valle. Fino ad oggi la Trebbia è stata la prima attrattiva turistica del paese, ma come sarà nel futuro? È per questo che negli ultimi anni abbiamo puntato a favorire lo sviluppo del turismo “lento” promuovendo percorsi escursionistici e visite guidate ai luoghi di cultura. Intendiamo potenziare i servizi per coloro che amano fare sport all’aria aperta immersi in un ambiente e paesaggio di grande bellezza e sostenere il turismo enogastronomico. Anche se recentemente hanno aperto nuove e accoglienti attività di B& B e agriturismi, una delle principali criticità è la scarsa ricettività. Quindi ci impegneremo a creare le condizioni per migliorare questo settore, incentivando anche forme di ricettività innovative come i glamping, una specie di campeggio di “lusso” in tenda o in contesto mozzafiato nella natura».