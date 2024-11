Frane, fiumi, dissesto idrogeologico: a “Nel mirino” focus sulla montagna

Come contenere lo straripamento dei fiumi e dei torrenti? Come affrontare il problema delle frane o l’isolamento delle frazioni più periferiche della nostra provincia?

La difesa del territorio, con il focus posto sulla montagna, è il tema che sarà trattato questa sera, venerdì 1 novembre alle 21, a “Nel mirino”, la trasmissione di Telelibertà condotta dai giornalisti Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi.

Tanti e di stretta attualità i temi sul tavolo, a cominciare dal dissesto idrogeologico di cui soffre la montagna, per soffermarsi poi sulle risorse a disposizione per mettere in sicurezza le nostre vallate.

gli ospiti della puntata

Allo Spazio Rotative ne parleranno Alice Lombardelli, studentessa universitaria che vive la montagna e racconta sui social la Valboreca, la vice-caposervizio della redazione Provincia di Libertà, Elisa Malacalza, il presidente del Consorzio di bonifica Luigi Bisi e Marco Trevisan, preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica.

A “Nel Mirino” si affronterà inoltre il tema riguardante la carenza di servizi nelle zone di alta montagna e del conseguente fenomeno dello spopolamento. Gli ospiti cercheranno infine di individuare le priorità per i piccoli comuni montani, che spesso lamentano la carenza di servizi essenziali, dalle scuole alle infrastrutture sanitarie.

Si cercherà però di guardare anche il bicchiere mezzo pieno, concentrandosi sul grande potenziale turistico del nostro appennino.

Le repliche di “Nel mirino” sono visibili on demand sulla piattaforma www.teleliberta.tv.