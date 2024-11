Elezioni, Ugolini: “Serve un cambiamento, chi crea problemi non può risolverli”

“Dopo 54 anni è arrivato il momento di cambiare il governo della nostra Regione, abbiamo bisogno di una politica che sia a servizio non delle carriere personali, ma dei cittadini”. Questo il pensiero di Elena Ugolini, candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna con il sostegno di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e di Rete Civica.

“Stiamo incontrando migliaia di persone e sentiamo forte il desiderio di cambiamento – le parole di Ugolini -. Chi ha creato i problemi che abbiamo sulla sanità, le infrastrutture, il dissesto idrogeologico non può essere chi li risolverà”.

Oltre ai partiti del centro-destra, diversi civici si sono messi in gioco al fianco di Elena Ugolini. La stessa Ugolini, sottosegretaria all’Istruzione nel governo Monti, non ha alcuna tessera di partito in tasca.

“Vogliamo riportare alla politica i cittadini che si sono allontanati negli ultimi anni – sottolinea Ugolini -. La lista civica nasce non in contrapposizione alla politica, ma proprio per riavvicinare i cittadini. Rete Civica è formata da persone nel mondo della società civile, del mondo sanitario, professionisti e imprenditori che ci aiuteranno a portare competenza e metodo nella realizzazione dei nostri progetti”.