Inizia una nuova era nella pulizia dei capi d’abbigliamento: addio lavanderia, benvenuta cabina armadio smart!

AirDresser™ Samsung igienizza e rinfresca gli abiti con un click. Addio lavanderia, benvenuta cabina armadio smart!

Tra le proposte più innovative di questo periodo ed assoluta novità nello show room del Centro arredamento Negri, AirDresser™ di Samsung inaugura una nuova era nella pulizia dei capi di abbigliamento. La rivoluzionaria cabina armadio dell’azienda sudcoreana funziona grazie all’evoluta tecnologia che, combinando aria e vapore, è in grado di igienizzare, rinfrescare ed asciugare i capi d’abbigliamento, mantenendoli intatti e ridando loro nuova vita.

Le funzionalità di AirDresser™ sono molteplici: la funzione Jet Steam igienizza i capi eliminando acari, virus e batteri con la potenza di potenti getti di vapore; in modalità Jet Air vengono rilasciati flussi d’aria che eliminano polvere, smog e sporco dagli abiti, rimuovendo odori causati da tabacco, sudore e cibo; l’innovativo Trattamento Antipiega impiega vapore ed aria per distendere le grinze dei tessuti. Dotata di tecnologia SelfClean, la cabina di AirDresser™ è completamente autopulente e grazie alla app dedicata è gestibile da remoto.

Una soluzione innovativa e pratica per il privato che cerca la comodità di un sistema di pulizia degli abiti a casa propria, ideale per gli store d’abbigliamento che necessitano di rinfrescare i capi provati dai clienti, utile per hotel o ristoranti che vogliono offrire al cliente un servizio che gli permetta di indossare abiti sempre freschi, adatta infine per il professionista che in studio vuole essere sempre impeccabile, anche dopo pranzi o appuntamenti di lavoro. AirDresser™ è un’interessante proposta per architetti e studi di interior design che progettano soluzioni personalizzate per i propri clienti: dalle linee accattivanti e moderne si integra perfettamente in qualsiasi ambiente contemporaneo e all’interno di cabine armadio di alta classe.

Il Centro arredamento Negri propone AirDresser™ con una promozione da non perdere: con il suo acquisto è possibile ricevere la nuova aspirapolvere senza filo Samsung Jet™ 70 del valore di 459 euro.

Scopri tutte le potenzialità di Airdresser™ nello show room del Centro arredamento Negri oppure visita il sito Centro arredamento Negri