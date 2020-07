Inaugurata la nuova area dedicata alle finiture d’interni e all’illuminazione al Centro arredamento Negri

Inaugurata la nuova area dello show-room: 500 mq dedicati al mondo delle finiture d’interni e all’illuminazione

Al Centro arredamento Negri è già operativo l’ampio spazio espositivo riservato alle finiture d’interni che va ad aggiungersi al già vasto show-room completandone l’offerta. Questa nuova area della sede propone un ricco assortimento di prodotti di alta qualità realizzati dalle primarie aziende italiane. Il neonato padiglione va incontro alle sempre più numerose richieste di una clientela attenta ed esigente che, durante la scelta dell’arredamento, richiede anche prodotti aggiuntivi come porte, rivestimenti ed elementi di illuminazione. Tra le proposte, infatti, sono presenti un ampio assortimento di pavimenti e rivestimenti ceramici, in LVT, parquet, moquette, porte d’interni, carta da parati e illuminazione per interni.

Con questo innovativo intervento il Centro arredamento Negri è così in grado di offrire un servizio a 360° attraverso un’accurata e personalizzata progettazione di finiture d’interni coordinata con il progetto d’arredo. I consulenti accompagnano il cliente nella scelta di soluzioni combinate offrendo un’assistenza puntuale e affiancano gli architetti o gli studi di progettazione nell’arredamento di abitazioni private, uffici, ristoranti, palestre, studi medici o alberghi. Essere unici interlocutori vuol dire essere figure cruciali che si occupano di tutte le fasi progettuali: dalla consulenza professionale alla progettazione su misura dal montaggio all’assistenza post-vendita.

Il Centro arredamento Negri ha selezionato aziende di primaria importanza per poter proporre al cliente prodotti di alta gamma. Ecco alcuni esempi:

Iris Ceramica Group, azienda leader in Italia per la produzione di pavimenti e rivestimenti e unica sul mercato ad aver messo a punto la metodologia Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™ che rende possibile la realizzazione di ceramiche in grado di svolgere una concreta azione antibatterica e di riduzione dei fattori inquinanti.

Barausse, azienda storica nel settore delle porte e di soluzioni per la separazione degli spazi, che ha sviluppato sistemi brevettati con porte a scomparsa, meccanismi invisibili, soluzioni eleganti e con decori preziosi.

Garbelotto, l’eccellenza italiana dei pavimenti in legno, con il suo innovativo Clip Up System®, un sistema di posa sopraelevata brevettato che consente di installare i pavimenti in legno in modo semplice e veloce offrendo il grande vantaggio di poter sostituire una o più tavole in qualsiasi momento e in tempi brevissimi.

Nel campo dell’illuminazione il Centro arredamento Negri si è affidato a importanti brand d’eccellenza che realizzano prodotti che sposano tecnica, modernità e design.

Mette a disposizione del cliente le sue competenze con esperienza e professionalità occupandosi dell’intero progetto e di tutte le sue fasi, realizzando per residenze private o spazi pubblici soluzioni tailor-made e supportando i professionisti del settore nella creazione e nella realizzazione dei loro progetti.

