Il degrado si sconfigge con la luce. Oltre 22mila euro per illuminare Largo Erfurt

L’impianto di illuminazione pubblica in Largo Erfurt sarà potenziato. Una misura che reclamavano i residenti, stanchi di assistere ad episodi di degrado, spaccio e violenza. Della necessità di intervenire ne hanno parlato di recente anche le autorità riunite in prefettura in occasione di un vertice del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. E sull’opportunità hanno convenuto anche la polizia locale e il comitato di vicinato dopo un sopralluogo avvenuto in questi giorni insieme con l’assessore ai Lavori pubblici e alla manutenzione Matteo Bongiorni.

La decisione è stata assunta dalla giunta comunale che, per eliminare la profonda oscurità che avvolge di sera i giardinetti tra Largo Erfurt, via Camia e via Calciati, ha appena approvato un preventivo di spesa di 22.458 euro. Un intervento, questo, previsto nell’ambito di un piano complessivo che comprende anche l’installazione di un attraversamento pedonale luminoso in viale Dante all’altezza del civico 129 (5.895 euro), di nuovi lampioni in via Bentelli (10.623 euro) alla Veggioletta e di nuovi punti luce nell’area sgambamento cani nel Bosco degli Alpini (10.719 euro) di via Einaudi. Spesa totale: quasi 50mila euro.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ