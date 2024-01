Cinquanta cittadini raccolgono mezza tonnellata di rifiuti abbandonati

Ha colto nel segno l’idea lanciata dalla consigliera comunale Claudia Gnocchi di scendere in campo in favore dell’ambiente. Una cinquantina le persone che stamattina, 28 gennaio, hanno pulito i due canali che corrono lungo la strada Agazzana, tra la Besurica e Gossolengo. Presenti molti consiglieri di maggioranza e di minoranza, tre assessori (Serena Groppelli, Francesco Brianzi e Mario Dadati), il mondo dell’associazionismo e alcuni cittadini. Armati di guanti e sacchi neri, hanno raccolto quasi mezza tonnellata di rifiuti abbandonati. Per la precisione, nel cassone di un furgone di Iren sono finiti 459 chili d’immondizia d’ogni genere, la gran parte lanciata dalle auto di passaggio.

