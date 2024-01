Con l’app Municipium 291 segnalazioni in un mese: marciapiedi, luci e sporco

A poco più di un mese dal debutto, l’App Municipium – attiva dal 4 dicembre – è stata scaricata 674 volte e ha prodotto 291 segnalazioni tramite smartphone da parte dei cittadini al Comune. Una buona parte di segnalazioni (194) hanno avuto risposta o hanno ricevuto un riscontro da parte dell’ente pubblico e le si ritiene chiuse. Al primo posto dei problemi svettano i temi delle buche nelle strade e dei marciapiedi dissestati, seguono nell’ordine i guasti all’illuminazione pubblica, i rifiuti e la pulizia urbana, il verde e i giardini, perdite d’acqua alle fontane. Si dice soddisfatto per questa fase ancora sperimentale l’assessore Simone Fornasari che punta a rinnovare la relazione fra ente e cittadini nello spirito della smart city. L’assessore Matteo Bongiorni, a sua volta, spiega che ci sono interventi risolvibili a breve con la manutenzione ordinaria e altre segnalazioni che richiedono di essere inserite in più complesse programmazioni, per esempio il rifacimento dei marciapiedi.