Bettola, nuova illuminazione in tre frazioni e lavori alla strada di Rossoreggio

Nuova illuminazione per tre località bettolesi e lavori alla strada di Rossoreggio per evitare allagamenti. Sono i primi interventi dell’amministrazione comunale guidata da Paolo Negri insediatasi dopo le elezioni del 12 giugno.

Tre nuovi pali della luce a led saranno installati da Enel Sole in località Il Maglio, Cà Nova di Recesio e San Luigi di Roncovero, due dei quali sollecitati da Claudia Ferrari, attuale assessora ai lavori pubblici, durante la passata amministrazione di cui Ferrari era consigliera di minoranza.

A Rossoreggio si è intervenuti per risolvere un problema che si verifica soprattutto da quando è cambiata la portata d’acqua dei temporali a causa del cambiamento climatico. La strada per Rossoreggio, in ghiaia, non è più in grado di far scorrere l’acqua e ultimamente causava allagamenti ad una stalla di un’azienda agricola e danneggiava un edificio di un privato. L’amministrazione ha provveduto a far realizzare griglie e ad ampliare i tubi di scarico sulla strada comunale.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà