Manutenzione strade, due interventi in provincia: le modifiche alla viabilità

Due interventi di manutenzione stradale, con modifiche alla viabilità, sono state segnalate dalla Provincia di Piacenza.

Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto

Sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione lungo la Strada Provinciale n. 6 Carpaneto, tra l’intersezione per la Località Ribera e la Strada Provinciale n. 10 Gropparello, in comune di San Giorgio Piacentino.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che in questa fase dell’intervento – nel tratto compreso tra l’intersezione con la Strada Provinciale n. 36 di Godi e lo stabilimento ex Velchi – le caratteristiche delle lavorazioni e della sezione stradale comportano rilevanti interferenze con la circolazione dei mezzi.

Per evitare situzioni di pericolo, si dispongono l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 6 Carpaneto, dalla progressiva km 12+730 circa alla progressiva km 12+970 circa e la contestuale deviazione lungo la diramazione della Strada Provinciale n. 36 di Godi all’interno della loc. Case Nuove dalle ore 00:00 del 23/09/2024 alle ore 24:00 del 21/10/2024.

Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di prove materiche finalizzate alla redazione della verifica di sicurezza del ponte sul torrente Tidone, lungo la Strada Provinciale n. 11 Mottaziana.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la Strada Provinciale n. 11 Mottaziana, dalla progressiva km 4+300 circa alla progressiva km 4+500 circa, dalle ore 09:00 alle ore 16:00 dal 23 al 25 settembre 2024.