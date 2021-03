Terminata la riasfaltatura di via San Vincenzo. Altri cantieri al via

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di riasfaltatura di Via San Vincenzo, nell’intero tratto da Via Scalabrini a Stradone Farnese, che ha permesso così la riapertura al traffico della via. Nei prossimi giorni verrà rifatta la segnaletica orizzontale. Da lunedì 1 marzo sono invece iniziati i lavori di sistemazione dell’asfalto di Via Gaspare Landi, nel tratto tra via San Vincenzo e Via Santo Stefano, che si concluderanno mercoledì 3. Se le condizioni atmosferiche lo permetteranno, entro la fine della prossima settimana – 12 marzo – si prevede l’ultimazione dell’intervento di rifacimento della pavimentazione dell’intera via. La direzione lavori ricorda che, attualmente, la via è chiusa al traffico tranne che per i residenti e gli autorizzati.

“Dopo la forzata pausa invernale dei cantieri – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – abbiamo ripreso, in anticipo sui tempi previsti grazie anche alle buone condizioni atmosferiche, il complessivo piano di riqualificazione di strade e marciapiedi, dando continuità agli interventi che stanno interessando tutta la città, dalle frazioni al centro, e che hanno superato il numero di 150 dall’inizio del mandato, recuperando anni di incuria. Prevediamo, entro la fine del mandato, di poter intervenire su un altro centinaio di strade, al netto delle eventuali emergenze, realizzando così un complessivo piano che permetterà di avere strade più belle e sicure”