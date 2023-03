Dà in escandescenze in via San Vincenzo, bloccata dagli agenti e portata all’ospedale

Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118 per una donna di 35 anni che ha dato in escandescenze in via San Vincenzo a Piacenza, nella mattinata di martedì 14 marzo. Durante i momenti concitati c’è stata una colluttazione tra la 35enne e gli agenti che comunque non sono rimasti feriti. E’ stata poi caricata sull’ambulanza e portata all’ospedale. Durante le operazioni la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dalla polizia municipale.

